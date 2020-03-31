شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بالقبض على مغتصب أطفال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رصد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " حسابًا يقوم صاحبه باغتصاب الأطفال وينشر مقاطع فيديو لهم مقابل المال. رصد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " حسابًا يقوم صاحبه باغتصاب الأطفال وينشر مقاطع فيديو لهم مقابل المال. وتصدر وسم " مغتصب أطفال الرياض " قائمة الأكثر تداولا بالمملكة، وسط مطالبات بالقبض على صاحب الحساب، الذي قام بغلقه على الفور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بالقبض على مغتصب أطفال الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.