تخفيض إنارة الشوارع في عسير

وجه أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا الأمير تركي بن طلال، بتقليل إضاءة الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة لتصل إلى 50 %، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة من الشركة السعودية للكهرباء أثناء منع التجول. وتابع أمير منطقة عسير عرضًا من رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء عبدالرحمن السلولي عن خطة للطوارئ وفق معايير عالية الدقة، تمكن من العمل فيها تحت أقصى الظروف، مبيناً القدرات التقنية التي تتمتع بها الشركة لتحقق إنجازا غير منقطع، بطاقة 45 % من قدراتها البشرية في الميدان و10 % في المكاتب، فيما يعمل جميع الموظفين الآخرين من منازلهم حسب ما ورد في الأمر السامي الكريم.



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