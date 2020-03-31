تخفيض إنارة الشوارع في عسير

وتابع أمير منطقة عسير عرضًا من رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء عبدالرحمن السلولي عن خطة للطوارئ وفق معايير عالية الدقة، تمكن من العمل فيها تحت أقصى الظروف، مبيناً القدرات التقنية التي تتمتع بها الشركة لتحقق إنجازا غير منقطع، بطاقة 45 % من قدراتها البشرية في الميدان و10 % في المكاتب، فيما يعمل جميع الموظفين الآخرين من منازلهم حسب ما ورد في الأمر السامي الكريم.
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