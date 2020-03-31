السعودية اليوم / سمو أمير القصيم: أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً للجميع يعكس مدى حرصه على صحة الإنسان



بريدة 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو اشتباهها بفيروس

قال سموه : "إن هذا الأمر يؤكد أبوة حانية وإنسانية من لدن خادم الحرمين الشريفين تجاه من يعيش على أرض هذا الوطن المبارك بصرف النظر عن أوضاعه وظروفه, ويجسد اهتماماً كبيراً توليه قيادة هذه البلاد من خلال تعاملها مع جائحة كورونا منذ بدايتها مروراً بكل المراحل التي تلتها, ويقدم للعالم نموذجاً عالمياً متميزاً في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات، لاسيما مع ما تمتلكه من كفاءات بشرية عالية المستوى للتعامل مع مثل هذه الأزمات، ومن خلال توفير المواد الطبية والغذائية، ورسم خطط استباقية لتطور آليات وأدوات مواجهة الأزمة.

ودعا سموه في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان وأن يشفي كل مريض، وأن يرفع هذا البلاء إنه سميع مجيب الدعاء.

// انتهى //

01:30ت م

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بريدة 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو اشتباهها بفيروس كورونا ، يجسد معنى القيم الإسلامية السمحة التي تنهجها هذه البلاد منذ تأسيسها، وقيمة الإنسان والاهتمام بحياته وصحته.قال سموه : "إن هذا الأمر يؤكد أبوة حانية وإنسانية من لدن خادم الحرمين الشريفين تجاه من يعيش على أرض هذا الوطن المبارك بصرف النظر عن أوضاعه وظروفه, ويجسد اهتماماً كبيراً توليه قيادة هذه البلاد من خلال تعاملها مع جائحة كورونا منذ بدايتها مروراً بكل المراحل التي تلتها, ويقدم للعالم نموذجاً عالمياً متميزاً في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات، لاسيما مع ما تمتلكه من كفاءات بشرية عالية المستوى للتعامل مع مثل هذه الأزمات، ومن خلال توفير المواد الطبية والغذائية، ورسم خطط استباقية لتطور آليات وأدوات مواجهة الأزمة.ودعا سموه في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان وأن يشفي كل مريض، وأن يرفع هذا البلاء إنه سميع مجيب الدعاء.// انتهى //01:30ت م0249

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