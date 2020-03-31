ننشر لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441 الدفعة الجديدة .. كيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يترقب المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة صرف المساعدة المقطوعة الدفعة الجديدة وهذا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بسبب تفشي كورونا المستجد الذي أثار الجدل والقلق بين المواطنين في المملكة، حيث تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأكثر احتياجا من أصحاب الدخل المخفض والأرامل والمطلقات والأيتام وغيرهم، وسوف ننشر لكم متابعينا الكرام عبر موقع عرب نيوز موعد صرف المساعدة المقطوعة الدفعة الجديدة 1441.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441

حالة من القلق يعيشها المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي بسبب تأخر صرف الدفعة الجديدة منها بشكل كبير، وقد تداولت الشائعات حو توقف صرف المساعدة المقطوعة نهائيا، مما جعل ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تلك الشائعات وأكدت أنها ليست صحيحة، وأنه سيتم صرفها قريباً جدا في شهر شعبان الحالي.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يمكن لكل مستفيدي المساعدة المقطوعة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة والتسجيل فيها للحصول على الدفعات الجديدة، فقط عليكم الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكتابة رقم الطلب أو السج المدني، والضغط على كلمة عرض بعد ذلك.