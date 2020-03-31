السعودية اليوم / الصحة اليمنية ترفد مراكز عزل كورونا بالمحافظات بالدفعة الأولى من المعدات والمستلزمات الطبية



عـدن 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

رفدت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم مراكز العزل الخاصة بفيروس

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن العملية تمت بإشراف وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، وتشمل المعدات المرسلة من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي إلى مراكز العزل بالمحافظات، مئة سرير طبي ومئة أسطوانة أوكسجين مع الأقنعة الخاصة بها وكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

// انتهى //

23:51ت م

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عـدن 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسرفدت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا بالمحافظات بالدفعة الأولى من المعدات والمستلزمات الطبية المقدمة عبر وزارة الصحة من الموازنة الطارئة المخصصة لمواجهة كورونا، على أن تتبعها دفعات أخرى.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن العملية تمت بإشراف وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، وتشمل المعدات المرسلة من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي إلى مراكز العزل بالمحافظات، مئة سرير طبي ومئة أسطوانة أوكسجين مع الأقنعة الخاصة بها وكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية.// انتهى //23:51ت م0238

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