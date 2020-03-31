

نجران 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة اليوم جولات رقابية على عدد من المحال التجارية بحي أبا السعود، للتأكد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الوقائية ضد وباء

واستهدفت الجولات الرقابية 37 محلاً تجارياً، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتقيدها بتعقيم الأسطح ومرافق المحل وعربات التسوق، وتوفير المعقمات للعملاء ومرتادي منافذ البيع ، إلى جانب التأكد من نظافة العاملين واتباعهم للإجراءات الوقائية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفه للاشتراطات الصحية.

// انتهى //

23:18ت م

0228



نجران 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة اليوم جولات رقابية على عدد من المحال التجارية بحي أبا السعود، للتأكد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الوقائية ضد وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".واستهدفت الجولات الرقابية 37 محلاً تجارياً، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتقيدها بتعقيم الأسطح ومرافق المحل وعربات التسوق، وتوفير المعقمات للعملاء ومرتادي منافذ البيع ، إلى جانب التأكد من نظافة العاملين واتباعهم للإجراءات الوقائية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفه للاشتراطات الصحية.// انتهى //23:18ت م0228

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة نجران تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمنافذ البيع في حي أبا السعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.