السعودية اليوم / البريد السعودي بينبع يُكثّف إجراءاته الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا



ينبع 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

كثّف مكتب البريد السعودي بمحافظة ينبع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وتضمنت هذه الإجراءات التعقيم المستمر داخل المكاتب البريدية, بالإضافة إلى إجراءات تخص الموظفين من حيث الالتزام باشتراطات الوقاية و العمل عن بعد، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة المواطن والمقيم، والتي منها مبادرة "لسلامتك نوصلها لك" وذلك عن طريق إيصال جميع الطرود والشحنات إلى العملاء في منازلهم بعد التأكد من سلامة هذه الشحنات والطرود وبشكل سريع وآمن ومجانٍ.

// انتهى //

23:18ت م

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ينبع 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسكثّف مكتب البريد السعودي بمحافظة ينبع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال إيصال الطرود للعملاء من مواطنين ومقيمين إلى منازلهم في المحافظة والمراكز التابعة لها وفق أعلى المعايير الصحية لحماية المجتمع .وتضمنت هذه الإجراءات التعقيم المستمر داخل المكاتب البريدية, بالإضافة إلى إجراءات تخص الموظفين من حيث الالتزام باشتراطات الوقاية و العمل عن بعد، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة المواطن والمقيم، والتي منها مبادرة "لسلامتك نوصلها لك" وذلك عن طريق إيصال جميع الطرود والشحنات إلى العملاء في منازلهم بعد التأكد من سلامة هذه الشحنات والطرود وبشكل سريع وآمن ومجانٍ.// انتهى //23:18ت م0226

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