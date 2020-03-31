السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد جهود ـالهلال الأحمر السعودي بجازان في مواجهة كورونا



جيزان 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

وأوضح مدير فرع الهلال الأحمر في منطقة جازان الدكتور محمد السيد أن فرق العمليات بفرع الهلال الأحمر بجازان والمراكز التابعة له تقدم كافة الخدمات الطبية الإسعافية التي تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الحاجة للوصول إليها بما في ذلك المصابين لا قدر الله .

وبين أن غرفة العمليات تلقت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من ١٢٢٠٠ اتصال، و٢٤٧٦ بلاغاً إضافة لـ ١٩٥ بلاغاً عن طريق تطبيق أسعفني، مؤكدا جاهزية فرق الهلال الأحمر بجازان والمراكز التابعة له من أخصائيين وفنيين طب الطوارئ, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية وأكثر من ١٢٠٠ متطوع متى ما دعت الحاجة لذلك بالإضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ، مشيراً إلى أن المراكز قادرة على مباشرة الحالات التي تعاني من الأوبئة وفق المواصفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.

//انتهى//

23:15ت م

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جيزان 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية جاهزية غرفة العمليات والمراكز والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد .وأوضح مدير فرع الهلال الأحمر في منطقة جازان الدكتور محمد السيد أن فرق العمليات بفرع الهلال الأحمر بجازان والمراكز التابعة له تقدم كافة الخدمات الطبية الإسعافية التي تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الحاجة للوصول إليها بما في ذلك المصابين لا قدر الله .وبين أن غرفة العمليات تلقت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من ١٢٢٠٠ اتصال، و٢٤٧٦ بلاغاً إضافة لـ ١٩٥ بلاغاً عن طريق تطبيق أسعفني، مؤكدا جاهزية فرق الهلال الأحمر بجازان والمراكز التابعة له من أخصائيين وفنيين طب الطوارئ, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية وأكثر من ١٢٠٠ متطوع متى ما دعت الحاجة لذلك بالإضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ، مشيراً إلى أن المراكز قادرة على مباشرة الحالات التي تعاني من الأوبئة وفق المواصفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.//انتهى//23:15ت م0225

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