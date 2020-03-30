خفض 70% من أجور لاعبي برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أكد قائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، موافقة جميع اللاعبين على تخفيض جزء كبير من رواتبهم الشهرية لمساعدة موظفي النادي في الحصول على أجورهم كاملة، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال ميسي على حسابه الخاص في انستقرام، إن جميع اللاعبين وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 70%، مع استمرار توقف النشاط الحالي
وأضاف»سنساهم في ضمان حصول موظفي النادي على 100% من أجورهم».
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