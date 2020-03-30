شكرا لمتابعة خبر عن "الربيعة" يثمن تقديم خادم الحرمين العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ثمن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم العلاج لفيروس كورونا المستجد مجانًا.

وشمل علاج فيروس كورونا جميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وبدون أي تبعات قانونية على المخالفين، وهو امتداد لحرصه حفظه الله على صحة الإنسان.

وكان خادم الحرمين أمر بتقديم علاج فيروس كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة بالمملكة.

وأشادت وزارة الصحة، ما وصفته بالتكامل الكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة؛ لمواجهة فيروس كورونا، ولم تتردد المملكة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل ظهور فيروس كورونا بها.