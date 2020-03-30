شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : كارثة مروعة تهز الإمارات والخسائر بالمليارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام دولية أن الإمارات تتعرض لكارثة حقيقية بالتزامن مع احتمالات إلغاء معرض اكسبو الدولي 2020 في دبي، بسبب كورونا.

ويواصل فيروس كورونا اجتياحه اقتصاديات دول العالم بما فيها دول الخليج الغنية بالبترول، فبعد أن هبط بسعر النفط لمستويات قياسية، منع معظم الدول من إقامة الفعاليات والمؤتمرات الدولية.

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وضرب كورونا الاقتصاد الإماراتي بعنف، بعد تسببه في التوقف التام للسياحة، وهي مورد أساسي لاقتصاد الدولة ولا سيما دبي.

ويدرس منظمو (إكسبو 2020 دبي) وأعضاء لجنة التسيير من الدول المشاركة تأجيل الحدث عامًا، في ظل أثر (كوفيد - 19) على العالم.



وتصدر وسم (#Expo2020) اهتمامات المغردين في الإمارات مبدين أسفهم على تداعيات كورونا على الاقتصاد، وتسببه في إمكانية إلغاء حدث مهم مثل معرض (إكسبو 2020) في دبي، والذي أنفقت عليه الإمارات المليارات بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية عالتي نقلت ن مسؤولي عدد من البلدان المعنية بالمشاركة في معرض “إكسبو 2020 دبي” تأكيدهم احتمال تأجيل المعرض لمدة تصل الى عام بسبب فيروس كورونا.

وقالوا إن التأجيل لمدة عام هو أحد الخيارات العديدة التي ستتم مناقشتها في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع المقبل، ولم يستبعد المنظمون موعد البدء المقرر في أواخر أكتوبر.



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وعقد (إكسبو 2020 دبي) اجتماعًا ثانيًا "عن بُعد" للجنة تسييره، مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، في إطار المشاورات الجارية بشأن أثر (كوفيد - 19) على استعدادات العالم لـ(إكسبو 2020 دبي)، بحسب وكالة الإمارات الرسمية (واس).

واطلعت الدول المشاركة لجنة التسيير على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم من أجل ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في التجهيز للحدث الدولي الضخم.



وراجعت لجنة التسيير أيضا باهتمام بالغ أثر انتشار (كوفيد - 19) على الصحة العامة والمجتمع والاقتصاد في العالم، وجدد الأعضاء التأكيد على تضامنهم مع المجتمع الدولي، في الوقت الذي تبحث فيه اللجنة التداعيات الناتجة عن هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.

وجدد منظمو (إكسبو 2020 دبي) التأكيد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل يدًا بيدٍ مع الشركاء الدوليين من أجل تنظيم (إكسبو) دولي يجسّد بصدق الغرض الذي تأسس من أجله، والمتمثل في أن يكون محفلًا دوليًّا شاملًا لمعالجة التحديات المشتركة والسعي إلى إيجاد حلول لتلك التحديات بروح التعاون الدولي والتضامن، وتعزز هذه الظروف الحاجةَ إلى (إكسبو 2020) كمحفل دولي، أكثر من أي وقت مضى.

واتفقت اللجنة مجتمعة على الطلب من المكتب الدولي للمعارض، وهو المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن (إكسبو) الدولي، دراسة مسألة تأجيل افتتاح (إكسبو 2020) لمدة عام، ضمن الإطار القانوني المعمول به، وسيعمل المكتب الدولي للمعارض من الآن مع الدول الأعضاء ومنظمي (إكسبو 2020 دبي) للنظر في تغيير المواعيد، وللجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض وحدها حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل.



وتنص المادة 28 من اتفاقية المكتب الدولي للمعارض على أن أي تعديل في المواعيد يستلزم تصويت الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب (إكسبو 2020 دبي)، قولها: "الموقف يتطور بسرعة في العالم، وما زال لا يمكن التكهن بتطوراته، خلال الأسابيع الماضية، كنا نتشاور بصفة مستمرة مع الأطراف المعنية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، لمراجعة أثر (كوفيد - 19) على خططنا وتجهيزاتنا لـ(إكسبو 2020 دبي).

وتابعت: "بينما ما زلوا ملتزمين بثبات على المشاركة في (إكسبو 2020 دبي)، فإن الكثير من البلدان تأثرت كثيرا بـ(كوفيد-19)، ومن ثم فقد عبّرت هذه البلدان عن حاجتها لتأجيل افتتاح (إكسبو 2020 دبي) لمدة عام، بما يسمح لها بالتغلب على هذا التحدي، وقد استمعت لهم دولة الإمارات العربية المتحدة و(إكسبو 2020 دبي)، ودعمنا مقترح طلب دراسة مسألة التأجيل لعام واحد خلال اجتماع لجنة التسيير اليوم".



وسيواصل منظمو (إكسبو 2020 دبي) تقييم الموقف والتشاور عن كثب مع جميع الجهات المعنية في دبي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم، تسجيل 41 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 611 إصابة، كأعلى ثاني دولة خليجية في عدد الإصابات بعد السعودية.