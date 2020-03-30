بالصور.. بلدية بحر أبو سكينة تطهر الشوارع وتكثف جهودها ضد كورونا

سخّرت بلدية مركز بحر أبو سكينة التابعة لمحافظة محايل عسير، إمكاناتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد –كوفيد 2019- وواصلت البلدية جهودها لحماية المواطنين والمقيمين من الإصابة بالفيروس، وتيسير الخدمات والتسهيلات للحد من أي مخاطر محتملة، ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية، وسط متابعة ميدانية من رئيس البلدية، المهندس نايف بن علي الغامدي، لجميع الخطوات.

وبحضور محافظ محايل عسير المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، ورئيس المركز سعد بن يحيى الحياني، ومدير الشرطة، وبإشراف مباشر من رئيس البلدية، تواصلت عمليات الرش والتطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسة والأحياء لمنع انتشار الفيروس، وأظهرت صور ومقاطع فيديو جانبًا من جهود البلدية.

وعبر مواطنون عن تقديرهم لالتزام المسؤولين بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) بشأن مكافحة الفيروس، يأتي هذا فيما تفقد محافظ محايل عسير المكلف، في وقت سابق، نقطة الضبط الأمني بمركز بحر أبو سكينة، واطلع على جاهزية الجهات الأمنية والطبية والإجراءات المتخذة حيال الكشف الطبي على القادمين والمغادرين، لا سيما أن المركز يقع على الطريق الدولي المؤدي إلى محافظة جدة.

وتفقد "الفلقي" في عدد من الأحياء والقرى بالمركز، المتاجر التموينية والصيدليات والاستراحات الشبابية يرافقه رئيس المركز، وقال الفلقي إن هذه الجولة تأتي تماشيًا مع توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تُسهم في الحفاظ على سلامة الجميع، داعيًا إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكثفت البلدية، ممثله في إدارة صحة البيئة، من جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، وذلك بعد يوم واحد من مصادرة وإتلاف كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفي وقت سابق، شارك رئيس البلدية نايف بن علي الغامدي مراقبي صحة البيئة أثناء جولتهم الميدانية ومتابعة الفرق الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المنشآت التجارية والمرافق العامة للوقاية من ‫"فيروس كورونا المستجد".