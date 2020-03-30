بالفيديو.. النيابة العامة توضح آلية رصد المخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي

أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، آليات رصد المخالفات وتوقيف مرتكبيها نظاميًّا، من قبل النيابة، بموجب التوجيه الذي يصدر من النائب العام حيال المخالفة.

وقال «الدسيماني»، خلال مداخلة لـ«قناة السعودية»، إن آلية ضبط المخالفين ينفذها فريق الرصد النيابي بالنيابة العامة والذي يعمل على مدار 24 ساعة، عبر ثلاث مراحل، يقوم بها فريق تقني وآخر فني، وثالث إجرائي.

واستكمل المتحدث الرسمي للنيابة العامة، تعتمد آلية العمل، على قيام الفريق التقني، برصد أي نشاط محل تجريم، ثم يحيل الأمر إلى الفريق الفني والذي يحدد التكييف القانوني للقضية، على أن يباشر الفريق الإجرائي، اتخاذ الإجراء المناسب بالقبض على المخالف أو الاكتفاء بالاستدعاء، وذلك بإشراف وكيل النائب العام، ثم يصدر التوجيه بشأن الإجراء المقرر من النائب العامة لتنفيذه.

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