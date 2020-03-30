شرطة عسير تطيح بمخالف لمنع التجول تطاول على رجال الأمن

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مخالف لأمر منع التجول، والذي تطاول على رجال الأمن أثناء تحرير مخالفة بحقه، وأحالته للنيابة العامة. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن محمد الدباش، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتسخط ويتذمر ويتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه. اقرأ أيضًا رئيس أمن الدولة يتفقد مركز دعم القطاعات الأمنية والصحية بـ«هيئة البيانات»

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