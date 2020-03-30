صور توثق تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بأحياء مكة المكرمة

بدأت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة اليوم الاثنين، في تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الإضافية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير الوقائية.

ويمتد مدة منع التجول على نطاق الأحياء التالية ( أجياد، والمصافي، والمسفلة، والحجون، والنكاسة، وحوش بكر)، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من ظهر اليوم وحتى إشعار آخر، إلى أن يتم التأكد من عدم وجود حالات تتطلب التعامل معها أو انتهاء مدة العزل الموصى بها طبيًا حفاظًا على سلامة السكان.

كما يُمكن لسكان الأحياء المُشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل (الرعاية الصحية، والتموينات) وذلك داخل نطاق منطقة المنع خلال الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثالثة ظهرًا، والسماح لجميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

ووثقت صور جديدة تلك الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية للمحافظة على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا؛ حيث تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، بحسب «واس».

وعبّر عدد من سكان الأحياء المشمولة بقرار تمديد منع التجول عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ـ على حرصها الشديد لصحة المواطنين والمقيمين، مستشعرين مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.