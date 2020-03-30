السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 812 حالة وفاة جديدة بكورونا رغم تراجع الإصابات



روما 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أوضحت وكالة الحماية المدنية الايطالية اليوم أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس

وسُجلت نحو 5217 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و 5974 يوم السبت، ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 14620 بشكل كامل اليوم، مقارنة بعدد 13030 في اليوم السابق، وبلغ عدد الحالات في العناية المركزة 3981 بعد أن كان 3990 حالة.

// انتهى //

19:41ت م

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روما 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأوضحت وكالة الحماية المدنية الايطالية اليوم أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا زاد 812 حالة ووفاة 11591، بعد أن شهد اليومان السابقان انخفاضاً في العدد اليومي للوفيات، غير أن عدد المصابين الجدد زاد 4050 حالة، وهو الأدنى منذ يوم 17 مارس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101739 من 97689 سابقا.وسُجلت نحو 5217 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و 5974 يوم السبت، ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 14620 بشكل كامل اليوم، مقارنة بعدد 13030 في اليوم السابق، وبلغ عدد الحالات في العناية المركزة 3981 بعد أن كان 3990 حالة.// انتهى //19:41ت م0177

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