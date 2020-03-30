محمد بن مسعود - الدمام - أسهمت في تدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الإرهابية كشفت مقاطع فيديو تم تصويرها لحظة ضربات قوات التحالف ظهر اليوم، وتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية الذعر والخوف على مراسل قناة "المسيرة"، وذهول عناصر حوثية بالشوارع. وأظهرت مرارة الضربات العسكرية على عناصر المليشيا الحوثية بعد وصف أحدهم وفق مقطع الفيديو بأنها" قوية جداً جداً". وذكرت قنوات إخبارية أن المواقع التي استهدفها ودمرها طيران التحالف: الكلية الحربية، وفج عطان، والحفا، وقاعدة الدليمي، ومركز الصيانة، ومعسكر النهدين. 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 06:16 PM أسهمت في تدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الإرهابية Advertisements شاهد بالفيديو.. مليشيا الحوثي تتذوق مرارة ضربات التحالف القوية شاهد بالفيديو.. مليشيا الحوثي تتذوق مرارة ضربات التحالف القوية كشفت مقاطع فيديو تم تصويرها لحظة ضربات قوات التحالف ظهر اليوم، وتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية الذعر والخوف على مراسل قناة "المسيرة"، وذهول عناصر حوثية بالشوارع. وأظهرت مرارة الضربات العسكرية على عناصر المليشيا الحوثية بعد وصف أحدهم وفق مقطع الفيديو بأنها" قوية جداً جداً". وذكرت قنوات إخبارية أن المواقع التي استهدفها ودمرها طيران التحالف: الكلية الحربية، وفج عطان، والحفا، وقاعدة الدليمي، ومركز الصيانة، ومعسكر النهدين. الكلمات المفتاحية ، شاهد بالفيديو.. مليشيا الحوثي تتذوق مرارة ضربات التحالف القوية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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