، "فيسبوك" تتعهد بدعم "صحافة الكورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعهّدت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" بتقديم 100 مليون دولار أمريكي؛ لدعم الصحافة خلال أزمة تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن تلك المنح ستقدم لغرف الأخبار حول العالم، والتي تتعامل مع كل ما مرتبط بوباء "كورونا".

كما قررت "فيسبوك" كذلك فتح منصة ماسنجر الخاصة بها للحكومات، بالإضافة إلى منح الحكومات 100 مليون دولار للشركات الصغيرة حول العالم.

كما قررت أن تمنح أيضاً المؤسسات الصحفية 100 مليون دولار إضافية لدعم صناعة الأخبار خلال أزمة "كورونا".

وقالت "فيسبوك" عن هذا الدعم: "تدرك الشركة أن عائدات الإعلانات تتناقص في وقت أصبحت فيه الصحافة مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، وتمويلها سيتم استخدامه لمساعدة الصحفيين على تغطية القصص المهمة عندما نحتاج جميعاً لهم أكثر".

وأشارت إلى أنه من هذه المنحة، سيتم تخصيص 25 مليون دولار كتمويل طارئ للأخبار المحلية من خلال مشروع صحافة فيسبوك، وسيتم منح 75 مليون دولار كنفقات تسويقية إضافية لنقل الأموال إلى المؤسسات الإخبارية حول العالم.

وتم بالفعل منح الجولة الأولى من المنح لـ50 غرفة أنباء محلية في الولايات المتحدة وكندا، واستخدمت صحيفة "ذا بوست آند كورير" في ساوث كارولينا منحتها لإنهاء جدار الحماية الخاص بها للقصص ذات الصلة بالفيروس التاجي، بينا استخدمت صحيفة "ساوثيست ميسوريان" الأموال للمساعدة في تعزيز تكنولوجيا العمل عن بُعد.

برنامج التمويل هو أحدث خطوة من قبل فيسبوك للمساعدة في تعزيز التغطية الإخبارية الموثوقة خلال هذا الوقت غير المؤكد.

في نهاية فبراير، بدأت المنصة في حظر الإعلانات التي تروج "لعلاج" فيروسات التاجية، ثم عرضت لاحقاً على منظمة الصحة العالمية إعلانات مجانية لمواجهة المعلومات الخاطئة المحيطة بتفشي وباء "كورونا".فيروس كورونا الجديد