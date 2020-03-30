شكرا لمتابعة خبر عن الصحة العالمية تشكر مركز الملك سلمان لإسهامه بـ10 ملايين دولار لمواجهة الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وجهت منظمة الصحة العالمية، الشكر إلى مركز الملك سلمان لإسهامه بعشرة ملايين دولار لمواجهة وجهت منظمة الصحة العالمية، الشكر إلى مركز الملك سلمان لإسهامه بعشرة ملايين دولار لمواجهة كورونا وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين دعم جهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بـ10 ملايين دولار. وقدمت السلطات دعما ماليا قدره عشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا. وجاء ذلك استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار الفيروس.

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