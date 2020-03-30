شاهد.. حكم التورق عن طريق البنوك بشراء المعادن

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف الشيخ سعد الخثلان، اليوم الاثنين، حكم التورق عن طريق البنوك بشراء المعادن
وقال الشيخ : يجب أن يكون للعميل أرقام متسلسلة لبيع الحديد وهو حر أراد أن يبيعه أو يوكل البنك لبيعه بشرط أن يكون البنك يملك مايبيعه.
وأضاف : إذا كانت الكمية موجوده في مستودع ويبيعون هذه الكمية على العملاء وكل عميل يأخذ حصته على مااتسعت حصته للجميع وهذا يعني أن البنك يبيع مالا يملك وهذا لايجوز.
وتابع :ولكن إذا كان البنك يملك هذه السلع ويبيعها بأرقام وأوراق، فهذا يجوز لأنه بيع حقيقي.
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