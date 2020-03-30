شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم التورق عن طريق البنوك بشراء المعادن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الشيخ سعد الخثلان، اليوم الاثنين، حكم التورق عن طريق البنوك بشراء المعادن

وقال الشيخ : يجب أن يكون للعميل أرقام متسلسلة لبيع الحديد وهو حر أراد أن يبيعه أو يوكل البنك لبيعه بشرط أن يكون البنك يملك مايبيعه.

وأضاف : إذا كانت الكمية موجوده في مستودع ويبيعون هذه الكمية على العملاء وكل عميل يأخذ حصته على مااتسعت حصته للجميع وهذا يعني أن البنك يبيع مالا يملك وهذا لايجوز.

وتابع :ولكن إذا كان البنك يملك هذه السلع ويبيعها بأرقام وأوراق، فهذا يجوز لأنه بيع حقيقي.