السعودية اليوم / وزير النقل يفتتح ورشة عمل مرئية بعنوان "مستقبل وتكنولوجيا النقل"



الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

افتتح معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر مساء اليوم , ورشة عمل مرئية بعنوان "مستقبل وتكنولوجيا النقل"، وذلك بمشاركة الخبيرين Anselm Ott – Kersten Heineke المتخصصين في مستقبل النقل، وعدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وتهدف الورشة إلى توحيد الجهود المتعلقة بمستقبل النقل وتكثيفها في المجال التكنولوجي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ويمكن الجهات من الوصول إلى الفعالية القصوى.

وأكد معالي المهندس الجاسر أن مستقبل النقل والبنية التحتية يستدعي تكاتف عدد من القطاعات الحيوية، ولا يقتصر ذلك على قطاع النقل فحسب، مؤكدًا أن إقامة الوزارة لهذه الورشة يأتي من منطلق الحرص على توحيد الجهد والعمل معاً لتطوير مستقبل النقل في المملكة، على أن تكون هذه هي نقطة البداية في هذا الصدد.

وشارك في الورشة عدد من ممثلي وزارة الطاقة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد، وعدد من الهيئات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

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17:59ت م

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