السعودية اليوم / شرطة الرياض : القبض على 6 مواطنين يتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول بالأفلاج



الرياض 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالتصوير مع مجموعة أشخاص ويتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول في الأحمر بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم ( ستة مواطنين ) جميعهم بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم .

// انتهى //

17:55ت م

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