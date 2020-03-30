السعودية اليوم / الإمارات تعلن عن 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 3 حالات



أبوظبي 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أعلنت الإمارات اليوم عن رصد 41 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني أن الاصابات الجديدة تخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، ما عدا حالتين تخضعان للعناية المكثفة، وأن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 611 حالة حتى الآن.

وأكدت الحوسني شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 61 حالة مسجلة حتى الآن.

// انتهى //

17:54ت م

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أبوظبي 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت الإمارات اليوم عن رصد 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" تعود لجنسيات مختلفة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس تعودان لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 48 عاماً كان يعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والسكري، أما حالة الوفاة الثانية لآسيوي يبلغ من العمر 42 عاماً كان يعاني أيضًا من أمراض في القلب، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 5 حالات.وأوضحت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني أن الاصابات الجديدة تخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، ما عدا حالتين تخضعان للعناية المكثفة، وأن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 611 حالة حتى الآن.وأكدت الحوسني شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 61 حالة مسجلة حتى الآن.// انتهى //17:54ت م0141

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