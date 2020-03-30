، رسمياً.. أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ ينطلق في ٢٣ يوليو ،

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أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو، الاثنين، أن الموعد الجديد لها سيكون بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021، بعدما تم تأجيلها من صيف العام الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر أن تقام الدورة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية أعلنتا الثلاثاء الماضي، تأجيلها بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها في ظل توقف النشاط الرياضي عالمياً بسبب "كوفيد-19".
وقال رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يوشيرو موري، للصحافيين إن "دورة الألعاب الأولمبية ستقام من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس 2021، ودورة الألعاب البارالمبية (المخصصة لذوي الحاجات الخاصة) ستقام بين 24 أغسطس والخامس من سبتمبر".
أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ فيروس كورونا الجديد
رسمياً.. أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ ينطلق في ٢٣ يوليوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-30
أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو، الاثنين، أن الموعد الجديد لها سيكون بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021، بعدما تم تأجيلها من صيف العام الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر أن تقام الدورة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية أعلنتا الثلاثاء الماضي، تأجيلها بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها في ظل توقف النشاط الرياضي عالمياً بسبب "كوفيد-19".
وقال رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يوشيرو موري، للصحافيين إن "دورة الألعاب الأولمبية ستقام من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس 2021، ودورة الألعاب البارالمبية (المخصصة لذوي الحاجات الخاصة) ستقام بين 24 أغسطس والخامس من سبتمبر".
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:55 PM
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:02 PM
بعد ضغوط لتأجيله بسبب كورونا
أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو، الاثنين، أن الموعد الجديد لها سيكون بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021، بعدما تم تأجيلها من صيف العام الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر أن تقام الدورة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية أعلنتا الثلاثاء الماضي، تأجيلها بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها في ظل توقف النشاط الرياضي عالمياً بسبب "كوفيد-19".
وقال رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يوشيرو موري، للصحافيين إن "دورة الألعاب الأولمبية ستقام من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس 2021، ودورة الألعاب البارالمبية (المخصصة لذوي الحاجات الخاصة) ستقام بين 24 أغسطس والخامس من سبتمبر".
، رسمياً.. أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ ينطلق في ٢٣ يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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