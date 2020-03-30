امانة المدينة :قياس درجة حرارة مقدمي الطلبات قبل التوصيل للعملاء

وجهت أمانة المدينة المنورة، اليوم الإثنين، بضرورة قياس درجات الحرارة لمقدمي خدمات التوصيل قبل استلامهم طلبات العملاء، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أمانة المدينة- عبر حسابها بتويتر- أن الأمانة وبلدياتها، تؤكّد على المنشآت ضرورة قياس درجة حرارة مقدمي خدمات التوصيل قبل استلام طلبات العملاء، والإبلاغ فورًا عند رصد ارتفاع درجة حرارة المندوب وعدم تسليمه الطلب.

من جهة أخرى، قامت أمانة المدينة المنورة، بخفض حدة الإنارة في الشوارع والحدائق والملاعب، خلال فترة منع التجول، في 90 موقعًا، وبلغت الطاقة المرشدة أكثر من 48 مليون واط، بنسبة توفير تبلغ 45%.

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