الربيعة: الملك سلمان أمر بتقديم علاج «كورونا» للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة مجانًا

أكَّد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر بتقديم علاج فيروس كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، لافتًا إلى أن ولي العهد يتابع سير العمل، ويؤكد أن الإنسان له الأولوية القصوى.

وأشار وزير الصحة، إلى أن المملكة لم تتردد في اتخاذ الاحترازات الوقائية والاحترازية قبل ظهور فيروس كورونا في السعودية، موضحًا أنه ليس هناك أي علاج حتى الآن لكورونا، وهناك أبحاث على لقاحات تتم دراستها.

وخلال المؤتمر الصحفي لوزير الصحة؛ بشأن مستجدات فيروس كورونا، قال إن السعودية من بين الدول الـ10 الأولى في إجراء اختبارات التشخيص، مُشيدًا بالتكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة.

وطالب الربيعة الجميع عند ظهور أية أعراض، بعدم التردد في الذهاب لأي منشأة صحية حكومية أو خاصة؛ ليُقدّم له العلاج اللازم.