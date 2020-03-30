بأثر رجعي.. «هدف» يدعم 80 ألف موظف بالقطاع الخاص بمليار ريال

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» اليوم الإثنين، عن تفعيل أولى مبادرات الدعم التي أعلنت عنها الحكومة؛ لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، والتي تستهدف دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019م؛ (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم.

وأوضح «هدف» في بيان له، أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.

واشار الصندوق إلى أن هذه المبادرة تأتي كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط اضغط هنا:

وتفعيل «برنامج دعم التوظيف» من تبويب أصحاب الأعمال، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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وأشار الصندوق إلى أنه خصص مبلغ مليار ريال؛ لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م وحتى الآن، ولم يسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، والتي تتراوح أجورهم بين 4000 و15 ألف ريال؛ حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 30% بأثر رجعي لمدة سنتين، كما تضاف نسبة إضافة للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسة أو في منشأة صغيرة.

يشار إلى أن الصندوق قد أعلن عن تخصيص نحو 5.3 مليار ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات، مؤكدًا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

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«هدف»: قنوات إلكترونية لتسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي