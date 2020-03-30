السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 97 اصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة



أبوجا 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال بخاري في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: "إن هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس".

// انتهى //

15:57ت م

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أبوجا 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة.وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد.وقال بخاري في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: "إن هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس".// انتهى //15:57ت م0102

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