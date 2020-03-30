السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تعقم شوارع وأحياء رأس تنورة للحد من انتشار فيروس كورونا



الدمام 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال التعقيم والتطهير في نطاق واسع من أرجاء محافظة رأس تنورة ، شملت أجهزة الصراف الآلي والشوارع وأماكن عامة وحدائق ومنتزهات والكورنيش والوجهات البحرية والمسلخ والإدارات الحكومية، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس

كما خصصت بلدية رأس تنورة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية لعمليات الرش والتعقيم والنظافة وغيرها أكثر من ٢٠٢ عامل وأكثر من ٥١ معدة و ٨ موظفين يعملون على مدار ٢٤ ساعة، مؤكدة أنها مستمرة بحملات الرش والتعقيم للشوارع والأحياء وللمحافظة بشكل عام.

من جانب آخر قام رئيس بلدية رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني بجولة ميدانية في شوارع المحافظة خلال الحملة التي نفذتها البلدية، بحضور عدد من الجهات الحكومية ومن منسوبي أمانة المنطقة الشرقية للإشراف على سير أعمال التعقيم والتطهير، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا " وضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.

// انتهى //

15:56ت م

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الدمام 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال التعقيم والتطهير في نطاق واسع من أرجاء محافظة رأس تنورة ، شملت أجهزة الصراف الآلي والشوارع وأماكن عامة وحدائق ومنتزهات والكورنيش والوجهات البحرية والمسلخ والإدارات الحكومية، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع بالمحافظة من خلال تسخير جميع إمكانيتها من معدات وكوادر للرش والتعقيم والاستفادة من وقت منع التجول.كما خصصت بلدية رأس تنورة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية لعمليات الرش والتعقيم والنظافة وغيرها أكثر من ٢٠٢ عامل وأكثر من ٥١ معدة و ٨ موظفين يعملون على مدار ٢٤ ساعة، مؤكدة أنها مستمرة بحملات الرش والتعقيم للشوارع والأحياء وللمحافظة بشكل عام.من جانب آخر قام رئيس بلدية رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني بجولة ميدانية في شوارع المحافظة خلال الحملة التي نفذتها البلدية، بحضور عدد من الجهات الحكومية ومن منسوبي أمانة المنطقة الشرقية للإشراف على سير أعمال التعقيم والتطهير، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا " وضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.// انتهى //15:56ت م0100

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