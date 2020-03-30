السعودية اليوم / "واس" ترصد توفر المستلزمات الطبية والصحية في صيدليات منطقة جازان



جيزان 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

ووقف مراسل "واس " على مدى توفر المخزون العلاجي الكافي من الأدوية وغيرها من المستلزمات الصحية , وتطبيق الصيدليات للإجراءات الاحترازية المتمثلة في تعقيم وتطهير العربات والمحافظة على المسافات الكافية بين مرتادي تلك الصيدليات بما ووضع الخطوات والتنظيمات التي تمت بمتابعة الجهات المعنية للتأكد من تطبيق جميع الأنظمة المبلغة للصيدليات في هذا الشأن , مع التأكيد على توفر الأدوية والمستلزمات الصحية بصفة دائمة بما يلبي حاجة المواطن والمقيم بالمنطقة منها.

// انتهى //

13:55ت م

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جيزان 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية وفرة الأدوية والمستلزمات الصحية في الصيدليات بمنطقة جازان، وتطبيقها لجميع التعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.ووقف مراسل "واس " على مدى توفر المخزون العلاجي الكافي من الأدوية وغيرها من المستلزمات الصحية , وتطبيق الصيدليات للإجراءات الاحترازية المتمثلة في تعقيم وتطهير العربات والمحافظة على المسافات الكافية بين مرتادي تلك الصيدليات بما ووضع الخطوات والتنظيمات التي تمت بمتابعة الجهات المعنية للتأكد من تطبيق جميع الأنظمة المبلغة للصيدليات في هذا الشأن , مع التأكيد على توفر الأدوية والمستلزمات الصحية بصفة دائمة بما يلبي حاجة المواطن والمقيم بالمنطقة منها.// انتهى //13:55ت م0074

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