السعودية | شاهد كيف شاركت السعودية في ساعة الأرض

في أضخم حدث بيئي على مستوى العالم، وهو "ساعة الأرض"، شاركت السعودية مساء السبت في هذا الحدث العالمي للمرة رقم "11".

المهندس عجلان العجلان، رئيس ساعة الأرض السعودية، أوضح أنه تم إطفاء إضاءات بعض الشوارع والأبراج في كافة المدن السعودية، مساهمة في هذا الحدث لمدة ساعة واحدة بدأت من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 9:30 مساءً، وذلك بما لا يخل بمتطلبات السلامة.

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ودعا العجلان أفراد المجتمع بالمحافظة على كوكب الأرض من جميع ما قد يؤثر عليه وعلى حياة الإنسان سلبياً بالابتعاد عن الممارسات السيئة تجاه البيئة التي تولد مضاعفات خطيرة مثل التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة.

وقال "إن ما لمسناه في السنوات الماضية حول ارتفاع حرارة الأرض المرتبطة بظاهرة التغير المناخي وتوجب التحرك السريع من أجل حماية بيتنا الأول الذي نعيش فيه وهو كوكب الأرض".

من جهتها رصدت " العربية.نت" تفعيل أمانة الأحساء شرق السعودية مبادرة "ترشيد استهلاك الطاقة" تزامناً مع ساعة الأرض واستمرارها أثناء ساعات منع التجول الجزئي للحماية من فيروس كوورنا، وذلك في إطار حرصها على ضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة.

وساهمت المبادرة في توفير كميات كبيرة من الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم.