«الخطوط السعودية» تعلن تسيير «طائرات الركاب» لأغراض الشحن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم الأحد استخدام طائرات الركاب لأغراض الشحن فقط في ظل استمرار تعليق رحلات السفر ، وذلك ضمن خطتها للإستفادة من السعات المتاحة لمضاعفة الطاقة اللوجيستية .
جاء ذلك بعد اتفاق تعاون بين شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وشركة الخطوط السعودية للشحن ، حيث تم تشغيل رحلات بالفعل بين المملكة وبعض الدول الإقليمية كما ستتجه قريباً للعديد من الوجهات الأوروبية والآسيوية .
ويضمن هذا الإجراء مواصلة عمليات الإمداد ونقل الشحنات من وإلى المملكة بطاقة استيعابية أكبر ، وسط تضافر كافة مؤسسات الدولة في هذه الظروف الإستثنائية .
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