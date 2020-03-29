السعودية اليوم / مراكز التسوق بينبع الصناعية .. وفرة في السلع التموينية وجهود رقابية وصحية ووعي عالي من المستهلك



ينبع 05 شعبان 1441هـ الموافق 29مارس 2020 م واس

حرصت الهيئة الملكية بينبع بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

كما شكرت الهيئة الملكية بينبع الدور الكبير للمستثمرين بمدينة ينبع الصناعية بكافة فئاتهم على الوعي الوطني الذي أبدوه وتطبيقهم القرارات بكل تعاون وتفهم.

وأهابت الهيئة الملكية بينبع بجمبع الأهالي بمدينة ينبع الصناعية بعدم التهاون بالخروج من المنزل واقتصار ذلك على الحاجة الضرورية, فيما قامت الهيئة الملكية بالتأكيد على جميع منافذ البيع بتوفير نقاط اتصال.

// انتهى //

16:36ت م

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ينبع 05 شعبان 1441هـ الموافق 29مارس 2020 م واسحرصت الهيئة الملكية بينبع بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها توفير المعقمات وقفازات الأيدي والكمامات عند مداخل مراكز التموين والسوبرماركت وتعقيم الثلاجات وأسطح التلامس داخل المراكز التموينية وفق جداول محددة يتم مراجعتها من المختصين دوريا, بينما جرى منع عرض أي منتجات من الخضار أو الفواكه قبل التغليف المسبق والمخبوزات في جميع المخابز وذلك لمنع انتقال الميكروبات الممرضه من خلالها. ووضع علامات محددة على الأرض أمام نقاط المحاسبة بتباعد مترين بين كل عميل وآخر حتى لاتنتقل الميكروبات بين الزبائن عن طريق الرذاذ.كما شكرت الهيئة الملكية بينبع الدور الكبير للمستثمرين بمدينة ينبع الصناعية بكافة فئاتهم على الوعي الوطني الذي أبدوه وتطبيقهم القرارات بكل تعاون وتفهم.وأهابت الهيئة الملكية بينبع بجمبع الأهالي بمدينة ينبع الصناعية بعدم التهاون بالخروج من المنزل واقتصار ذلك على الحاجة الضرورية, فيما قامت الهيئة الملكية بالتأكيد على جميع منافذ البيع بتوفير نقاط اتصال.// انتهى //16:36ت م0114

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