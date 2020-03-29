السعودية اليوم / كلية الطب بجامعة المجمعة تطلق مبادرة " استشر طبيبك وأنت في بيتك"



المجمعة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

أطلقت جامعة المجمعة ممثلة في كلية الطب مبادرة " استشر طبيبك وأنت في بيتك" التي يشارك بها أكثر من 23 استشارياً من 12 تخصصاً طبياً مختلفاً من منسوبي الكلية لتقديم الاستشارات الطبية خلال ساعات العمل الرسمية عبر رقم الهاتف 0164043333 والمخصص للمبادرة.

وجاءت تلك المبادرة إنطلاقاً من المبادرة الوطنية ( كلنا مسؤول ) للحد من انتشار فايروس

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة المجمعة الدكتور خالد بن محمد العبدالوهاب أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه ومتابعة من قِبل معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ، واستمراراً لمبادرات الكلية للمشاركة في هذه الأزمة ، وجزء من مسؤولياتها في خدمة منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع.

وقدم العبدالوهاب الشكر لجميع الأطباء الاستشاريين في الكلية الذين أبدوا تجاوباً رائعاً ورغبة كبيرة ، معتبرين ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً تحتمه ظروف المرحلة ، كما تقدم بالشكر والتقدير لعمادة تقنية المعلومات لتفاعلها مع المبادرة من خلال تسخير إمكانيات العمادة التقنية لخدمة هذه المبادرة في تسهيل سبل التواصل مع المستفيدين.

ودعا الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان ، ويديم على الجميع الصحة والسلامة .

يذكر أن الرقم الخاص لمبادرة " استشر طبيبك وأنت في بيتك" يستقبل الاتصالات خلال ساعات العمل الرسمية.

// انتهى //

15:44ت م

0105



المجمعة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأطلقت جامعة المجمعة ممثلة في كلية الطب مبادرة " استشر طبيبك وأنت في بيتك" التي يشارك بها أكثر من 23 استشارياً من 12 تخصصاً طبياً مختلفاً من منسوبي الكلية لتقديم الاستشارات الطبية خلال ساعات العمل الرسمية عبر رقم الهاتف 0164043333 والمخصص للمبادرة.وجاءت تلك المبادرة إنطلاقاً من المبادرة الوطنية ( كلنا مسؤول ) للحد من انتشار فايروس كورونا ، والمساهمة في التقليل من زيارة المراجعين للمستشفيات والعيادات الطبية.وأوضح عميد كلية الطب بجامعة المجمعة الدكتور خالد بن محمد العبدالوهاب أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه ومتابعة من قِبل معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ، واستمراراً لمبادرات الكلية للمشاركة في هذه الأزمة ، وجزء من مسؤولياتها في خدمة منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع.وقدم العبدالوهاب الشكر لجميع الأطباء الاستشاريين في الكلية الذين أبدوا تجاوباً رائعاً ورغبة كبيرة ، معتبرين ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً تحتمه ظروف المرحلة ، كما تقدم بالشكر والتقدير لعمادة تقنية المعلومات لتفاعلها مع المبادرة من خلال تسخير إمكانيات العمادة التقنية لخدمة هذه المبادرة في تسهيل سبل التواصل مع المستفيدين.ودعا الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان ، ويديم على الجميع الصحة والسلامة .يذكر أن الرقم الخاص لمبادرة " استشر طبيبك وأنت في بيتك" يستقبل الاتصالات خلال ساعات العمل الرسمية.// انتهى //15:44ت م0105

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.