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عــــاجل : الصحة العالمية تطلق تحذير خطير.. ابتعد انت وجميع عائلتك عن هذه الأطعمة حتى لو كنتم ستموتون جوعًا لإنها قد تصيبهم مباشرة بـ كورونا (شاهد ماهي تلك الأطعمة)

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العربية عاجل

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كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : الصحة العالمية تطلق تحذير خطير.. ابتعد انت وجميع عائلتك عن هذه الأطعمة حتى لو كنتم ستموتون جوعًا لإنها قد تصيبهم مباشرة بـ كورونا (شاهد ماهي تلك الأطعمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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