أفغانستان تدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف مدينتي الرياض وجازان عبر صاروخين باليستيين، مؤكدة أن هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية تتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأوضحت أن هذا الهجوم الذي تنفذه ميليشيات الحوثي الإرهابية في هذا التوقيت العصيب الذي يمرّ به العالم، والذي يوحّد جهوده في سبيل مكافحة فيروس «كوفيد-19» الجديد، وهذا العمل يؤكد أن هذه المليشيات الإرهابية لا تعترف بحقوق الإنسان.

أشارت إلى أنها تنتهج منهج ترويع الآمنين وتستقصد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، خصوصًا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف أرض الحرمين الشريفين وأعيانها المدنية عبر اعتداءاتها الهمجية الإرهابية.

وعبّرت حكومة جمهورية أفغانستان وشعبها عن خالص دعواتها وتمنياتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة بأن يديم الله عليها الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والازدهار، وأن يحفظها وشعبها والمقيمين على أرضها ويديمها ذخرًا للإسلام والمسلمين.

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