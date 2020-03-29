«الصحة» تنفي تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد أسواق الرياض

نفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض.
وقال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لا صحة عمّا يتم تداوله حول تسجيل حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض».
وأضاف: « وندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».
وأعلنت الصحة، أمس السبت، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها مرتبطة بالسفر لخارج البلاد، و89 بسبب المخالطة.
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