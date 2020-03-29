السعودية اليوم / كشافة تعليم جازان تساند الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا



جيزان 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

بدأت كشافة ‫الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، في تقديم المساندة والدعم للجهات المعنية عبر توعية المتسوقين وتنظيمهم وأهمية التزامهم بالاشتراطات الصحية، وذلك في عدد من المواقع كأسواق المواد الغذائية وأجهزة الصراف الآلي بالمنطقة.

وبيّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدعم والمساندة للجهات الأمنية والحكومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتكاتف والتعاون لتجاوز هذه الأزمة، مضيفاً أن هذه المشاركة تأتي منسجمة مع تعليمات وزارة التعليم وتأكيدات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتقديم سبل الدعم للجهات الحكومية .

وأضاف أن كشافة التعليم شاركوا في تنظيم المتسوقين في أماكن الدخول والخروج والمحاسبة وتوزيع الأدوات الصحية على المتسوقين بالإضافة للتوعية ببعض الإرشادات الصحية التي حثت عليها وزارة الصحة، مقدماً شكره لجميع المشاركين من منسوبي الكشافة.

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13:15ت م

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