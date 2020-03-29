السعودية | شاهد.. "الدرون" تراقب حرارة المتسوقين في القصيم

شكرا لقرائتكم شاهد.. "الدرون" تراقب حرارة المتسوقين في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في السعودية، تستخدم أمانة القصيم الذكاء الاصطناعي، لمراقبة درجة حرارة المتسوقين.

وفي مدينة الأنعام في بريدة، يتم استخدام تقنية المسح الحراري الجوي بطائرات "درون" مزودة بكاميرات حرارية حديثة تعمل على قراءة درجة حرارة الجسم للأفراد، ضمن الحشود والمجموعات في الأماكن المفتوحة وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي ليتم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

يأتي ذلك ضمن حزمة من التدابير الوقائية للمتسوقين من توفير المعقمات والمعلومات الإرشادية.

إلى ذلك، تواصل أمانات مناطق السعودية بتنفيذ خططها لتعزيز الجهود الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا عبر جولات تعقيم الساحات والطرق التجارية، إضافة إلى أعمال تعقيم عربات التسوق في مراكز التموين الكبيرة، وتعقيم مكائن الصرافات الآلية التابعة للبنوك، وساحات أسواق الخضار المركزي، عبر معدات متخصصة لأدوات التطهير بأجهزة رذاذية.