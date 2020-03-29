شاهد : مواطن من داخل الحجر الصحي بنجران يوضح كيف اكتشف إصابته وزوجته بكورونا .. ويوجه رسالة هامة !

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روى مواطن كيف اكتشف أنه مصاب بفيروس كورونا هو وزوجته ، وذلك خلال خضوعه للفحص الصحي .

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وقال المواطن إبراهيم آل سوار إنه كان عائدًا مع زوجته إلى منطقة نجران ، وطلب الخضوع للفحص الطبي للتحقق إن كان مصابًا بكورونا، رغم أنه لم يكن يعاني أي أعراض، وذلك حرصًا على سلامة مَن سيخالطونهم، وبالفعل جاءت نتيجة الفحوصات إيجابية.

وحثّ المواطن جميع المواطنين والمقيمين، على الالتزام بالتعليمات الصحية والبقاء في المنزل خلال هذه الفترة، لحماية أنفسهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس : ” لو أقرب قريب لا تفتح لأحد” .

وأشاد آل سرور في مقطع فيديو بثته “العربية” من داخل مقر العزل الصحي بنجران، بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة لعلاج المصابين بكورونا، وكذلك لوقاية المجتمع من هذا الوباء.