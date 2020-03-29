ما حكم مَن قال يُحرم علي أن أفعل أمراً وفعله؟.. الشيخ “الماجد” يوضح (فيديو)

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أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم مَن قال “يُحرم علي أن أفعل أمراً” ومن ثم اضطر لفعله بعد ذلك.

وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” الذي يعرض على قناة “الرسالة”، إن الحلف في تلك الحالة يمين وليس محرماً لأنه مبني على المنع من المباح، ويستحب ويجب على حسب الحالة أن يُكفر الشخص عن تلك اليمين.

ونوه إلى أنه الشخص يُكفر عن اليمين عبر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ثم يُحل له أن يفعل ما يشاء، مبيناً أنه يجوز لمَن حلف أن يكفر عن اليمين قبل أو بعد فعل الأمر الذي حلف عليه.