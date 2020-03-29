بالصور.. ضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة في حائل

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة في منطقة حائل، من خلال تحرياتها الميدانية، مليونًا و168 ألف كمامة مخزنة؛ بهدف تسويقها لاحقًا خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.
وبناء عليه حُجزت الكميات، وتمت إعادة ضخها في الأسواق بمنطقة حائل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتحذر وزارة التجارة جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقًا، من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.
كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
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