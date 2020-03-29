السعودية اليوم / الرئيس الغاني يفرض قيودًا جديدة لمجابهة انتشار فيروس كورونا



أكرا 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أقر رئيس غانا اكوفو ادو اليوم، فرض قيود على حركة الأشخاص في منطقة العاصمة الكبرى أكرا، ومنطقة العاصمة الكبرى كوماسي والمناطق المجاورة، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة بداية من يوم الاثنين القادم وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس

وأعلن في كلمة له اليوم، عن إنشاء صندوق خاص بفيروس كورونا المستجد لتلقي المساهمات والتبرعات من الجمهور للمساعدة في رعاية المحتاجين، مشددًا على إمكانية هزيمة هذا الفيروس بالالتزام بالإجراءات التي تم تحديدها للتوقي منه.

وتحدث في سياق كلمته عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده منذ ظهور أولى حالات الإصابة فيها وخاصة منها إغلاق جميع الحدود وإقرار الحجر، مشيرًا إلى أن نحو 97 ٪ من جميع الحالات المؤكدة هم العائدون من خارج البلاد.

وأكد الرئيس الغاني، أن كل جهود السلطات في بلاده تهدف إلى تحديد ووقف استيراد الفيروس واحتواء انتشاره مع توفير الرعاية الكافية للمرضى والحد من تأثير الفيروس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

// انتهى //

03:51ت م

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أكرا 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأقر رئيس غانا اكوفو ادو اليوم، فرض قيود على حركة الأشخاص في منطقة العاصمة الكبرى أكرا، ومنطقة العاصمة الكبرى كوماسي والمناطق المجاورة، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة بداية من يوم الاثنين القادم وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا وأعلن في كلمة له اليوم، عن إنشاء صندوق خاص بفيروس كورونا المستجد لتلقي المساهمات والتبرعات من الجمهور للمساعدة في رعاية المحتاجين، مشددًا على إمكانية هزيمة هذا الفيروس بالالتزام بالإجراءات التي تم تحديدها للتوقي منه.وتحدث في سياق كلمته عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده منذ ظهور أولى حالات الإصابة فيها وخاصة منها إغلاق جميع الحدود وإقرار الحجر، مشيرًا إلى أن نحو 97 ٪ من جميع الحالات المؤكدة هم العائدون من خارج البلاد.وأكد الرئيس الغاني، أن كل جهود السلطات في بلاده تهدف إلى تحديد ووقف استيراد الفيروس واحتواء انتشاره مع توفير الرعاية الكافية للمرضى والحد من تأثير الفيروس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.// انتهى //03:51ت م0173

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