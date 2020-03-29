

الرباط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم إلى حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للمغرب، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس

//انتهى//

03:22ت م

0171



الرباط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم إلى حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للمغرب، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، و31 حالة إصابة إضافية مؤكدة، لترتفع بذلك الحصيلة في المملكة المغربية إلى 25 وفاة، و390 حالة إصابة مؤكدة، و1533 حالة مستبعدة ضمن المخالطين للمصابين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 11 حالة.//انتهى//03:22ت م0171

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة إصابة إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.