السعودية اليوم / عدد المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا يتجاوز عشرة آلاف وتمديد الإغلاق مرجح



ميلانو 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

تجاوز عدد المتوفين بفيروس

وقال رئيس الحماية المدنية الإيطالية أنجبلو بوريلي إن 889 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في ثاني أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء جائحة كورونا في البلاد يوم 21 فبراير.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إيطاليا اليوم إلى 92472 حالة وهي ثاني أعلى عدد من الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

// انتهى //

00:19ت م

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ميلانو 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واستجاوز عدد المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا اليوم عشرة آلاف شخص مما يجعل من المؤكد تقريبًا تمديد الإغلاق الساري في البلاد.وقال رئيس الحماية المدنية الإيطالية أنجبلو بوريلي إن 889 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في ثاني أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء جائحة كورونا في البلاد يوم 21 فبراير.وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إيطاليا اليوم إلى 92472 حالة وهي ثاني أعلى عدد من الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة.// انتهى //00:19ت م0157

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