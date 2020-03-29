السعودية اليوم / القطاعات الأمنية بمنطقة القصيم تكثف جهودها في متابعة تطبيق أمر منع التجول



بريدة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , تكثف القطاعات الأمنية بمنطقة القصيم تواجدها ومتابعتها لتطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ القاضي بمنع التجول ، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتعزز الوقاية من انتشار جائحة

وشهدت مدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة والطرقات الرئيسة خلوها من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول , مما يؤكد استشعار المواطن والمقيم بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل .

حيث تشهد الطرق الرئيسة ومداخل ومخارج المنطقة انتشاراً أمنياً ملحوظاً من قبل الجهات الأمنية كافة باختلاف تخصصاتها ، للتأكد من التزام الجميع بإجراءات منع التجول في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة , بالإضافة إلى الطرق السريعة تطبيقاً لمنع التنقل بين المناطق التي تضمن الحفاظ على المواطن والمقيم وتحقيق الأهداف المرجوة للحد من انتشار فيروس كورونا .

// انتهى //

23:56ت م

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بريدة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , تكثف القطاعات الأمنية بمنطقة القصيم تواجدها ومتابعتها لتطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ القاضي بمنع التجول ، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتعزز الوقاية من انتشار جائحة كورونا المستجد .وشهدت مدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة والطرقات الرئيسة خلوها من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول , مما يؤكد استشعار المواطن والمقيم بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل .حيث تشهد الطرق الرئيسة ومداخل ومخارج المنطقة انتشاراً أمنياً ملحوظاً من قبل الجهات الأمنية كافة باختلاف تخصصاتها ، للتأكد من التزام الجميع بإجراءات منع التجول في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة , بالإضافة إلى الطرق السريعة تطبيقاً لمنع التنقل بين المناطق التي تضمن الحفاظ على المواطن والمقيم وتحقيق الأهداف المرجوة للحد من انتشار فيروس كورونا .// انتهى //23:56ت م0153

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