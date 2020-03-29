‏السعودية اليوم / أمين منطقة الجوف : فرق الأمانة وبلدياتها طهرت أكثر من 500 موقع والعمل متواصل



سكاكا 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها عملية تطهير الشوارع الرئيسة والميادين والأسواق وساحات بعض القطاعات الصحية.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان في حديثه لـ واس التي رافقته مع الفرق الميدانية بمدينة سكاكا ، على مواصلة الجهود ‏للحيلولة دون انتشار فيروس

‏وأضاف المهندس الشرعان أن الأمانة والبلديات التابعة لها تعمل بكل طاقاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حيث طهرت أكثر من 500 موقع في المنطقة ، لافتاً النظر إلى ‏أن عملية التطهير تتم في أوقات منع التجول، معرباً عن شكره لرجال الأمن على تعاونهم و تسهيلهم لمهمة فرق الأمانة والبلديات خلال هذه الفترة ، داعياً الله أن يجنب بلادنا كل مكروه، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .

// انتهى //

23:26ت م

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سكاكا 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واستواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها عملية تطهير الشوارع الرئيسة والميادين والأسواق وساحات بعض القطاعات الصحية.وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان في حديثه لـ واس التي رافقته مع الفرق الميدانية بمدينة سكاكا ، على مواصلة الجهود ‏للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا الجديد وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ‏ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.‏وأضاف المهندس الشرعان أن الأمانة والبلديات التابعة لها تعمل بكل طاقاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حيث طهرت أكثر من 500 موقع في المنطقة ، لافتاً النظر إلى ‏أن عملية التطهير تتم في أوقات منع التجول، معرباً عن شكره لرجال الأمن على تعاونهم و تسهيلهم لمهمة فرق الأمانة والبلديات خلال هذه الفترة ، داعياً الله أن يجنب بلادنا كل مكروه، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .// انتهى //23:26ت م0151

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