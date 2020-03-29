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أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 50 شخصًا بعد نشوب حريق في حي الشوقية مساء أمس.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغًا الساعة : (21:56) يفيد عن وجود حريق بشقة بعمارة سكنية بشوقية مكة.
وأضاف: وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الثالث لعمارة مكونة من أربعة أدوار.
وتابع: وتم إخلاء عدد 50 شخصًا عن طريق فرق الإنقاذ وإخماد الحريق، ونتج عن الحادث إصابة سيدتين إحداهما سعودية في العقد الخامس من العمر والأخرى آسيوية في العقد السابع من العمر، حيث أصيبتا باختناق بسيط، وعولجتا بالموقع من قِبل الهلال الأحمر، ولله الحمد.
وأهاب "القرني" بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 12:31 AM
في عمارة مكونة من أربعة أدوار وفرق الإنقاذ نجحت في إجلاء 50 شخصًا"مدني العاصمة المقدسة" يُخمد حريق شقة في حي الشوقية ويُخلي السكان
أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 50 شخصًا بعد نشوب حريق في حي الشوقية مساء أمس.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغًا الساعة : (21:56) يفيد عن وجود حريق بشقة بعمارة سكنية بشوقية مكة.
وأضاف: وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الثالث لعمارة مكونة من أربعة أدوار.
وتابع: وتم إخلاء عدد 50 شخصًا عن طريق فرق الإنقاذ وإخماد الحريق، ونتج عن الحادث إصابة سيدتين إحداهما سعودية في العقد الخامس من العمر والأخرى آسيوية في العقد السابع من العمر، حيث أصيبتا باختناق بسيط، وعولجتا بالموقع من قِبل الهلال الأحمر، ولله الحمد.
وأهاب "القرني" بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.
، "مدني العاصمة المقدسة" يُخمد حريق شقة في حي الشوقية ويُخلي السكان ،
المصدر : الخليج 365
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