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فيرديناند: كوتينيو لن يفيد مانشستر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن قال نجم الدفاع السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ريو فيرديناند، إن التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني المعار حاليا لبايرن ميونخ الألماني، البرازيلي فيليب كوتينيو، لن يحسن من أداء مانشستر، مشيرا إلى أن اللاعب قد يكون مفيدا لتوتنهام في حالة تعاقد الأخير معه.



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