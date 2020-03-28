شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - المنامة
أعلنت وزارة الصحة في البحرين عن وصول المواطنين الموجودين في العاصمة العمانية مسقط القادمين من إيران عبر العاصمة القطرية الدوحة أمس، على متن طائرة مؤجرة لإجلائهم.
وقالت وزارة الصحة، إن ذلك جاء بعد التنسيق مع المسؤولين في سلطنة عمان، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الطبية المحكمة المتبعة لجميع القادمين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل مستمر للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء المواطنين الموجودين في الخارج مع الحرص على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تستعيد مواطنيها من طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.