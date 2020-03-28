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البحرين تستعيد مواطنيها من طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - المنامة

أعلنت وزارة الصحة في البحرين عن وصول المواطنين الموجودين في العاصمة العمانية مسقط القادمين من إيران عبر العاصمة القطرية الدوحة أمس، على متن طائرة مؤجرة لإجلائهم.

وقالت وزارة الصحة، إن ذلك جاء بعد التنسيق مع المسؤولين في سلطنة عمان، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الطبية المحكمة المتبعة لجميع القادمين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل مستمر للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء المواطنين الموجودين في الخارج مع الحرص على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من الخارج.